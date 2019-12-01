Із центру Турина евакуювали понад 10 тисяч осіб через бомбу часів Другої світової

Понад 10 тисяч осіб 1 грудня евакуювали з центральної частини Турина у зв’язку зі знешкодженням авіабомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє BBC.

"Понад 10 000 людей евакуювали з середмістя Турина у неділю, поки експерти працювали над знешкодженням авіабомби часів Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

Жителям міста заборонили заходити у "червону зону"в історичному районі Турина.

Ще 50 тисяч мешканців, які живуть далі від місця знахідки, мали або заздалегідь залишити свої будинки, або залишитися всередині приміщень на час операції.

У британській бомбі, скинутій на місто 70 років тому, було 65 кг динаміту.

Військові патрулювали центральні райони Турина. Повітряний простір над містом на час операції був закритий.