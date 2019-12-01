Парламент Іраку підтримав відставку прем'єра

Парламент Іраку у неділю, 1 грудня, підтримав відставку прем'єр-міністра країни Аделя Абдула Махді.

Про це повідомляє Aljazeera.

Зазначається, що парламент також звернувся до президента Іраку Бархама Саліха, щоб той висунув кандидатуру нового очільника уряду республіки відповідно до 76-ї статті конституції Іраку.

На формування нового уряду у іракської влади є 15 днів. Махді виконуватиме обов'язки прем'єра, поки не буде обрано нового главу уряду. Заява про відставку Махді, який вступив на посаду понад рік тому, надійшла незабаром після того, як духовний іракський лідер Аятолла Алі аль-Сістані засудив застосування надмірної сили проти протестувальників та закликав створити новий уряд.

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Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень з силовими структурами загинули вже понад 400 демонстрантів.

Голова уряду Іраку Адель Абдул Махді написав заяву про відставку й передав її на розгляд парламентарям.