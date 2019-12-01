"Велику двадцятку" очолила Саудівська Аравія

Саудівська Аравія в неділю, 1 грудня, очолила "Велику двадцятку".

Пріоритетам свого головування у G20 країна бачить захист клімату та прав жінок, повідомляє DW.

Королівство хоче досягти таких умов, за яких "всі люди - передусім жінки та молодь — зможуть жити, працювати та бути успішними", підкреслили в саудівському уряді. Ер-Ріяд також вживатиме заходів із захисту клімату та розвивати технологічний прогрес.

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Як повідомлялося, права жінок у Саудівській Аравії сильно обмежені, зокрема в країні жорстко регламентований жіночий одяг. Деякі правила були останнім часом послаблені, наприклад, жителькам королівства дозволили водити авто. Проте для багатьох важливих життєвих рішень жінкам все ще потрібен дозвіл чоловіка.

На чолі Великої двадцятки Саудівська Аравія змінила Японію. Наступний саміт групи має відбутися 21-22 грудня 2020 року в Ер-Ріяді. Це буде перша зустріч G20 в арабському світі.

Фото: flickr.com/palaciodoplanalto