Теракт на Лондонському мосту: Єлизавета II висловила співчуття родинам загиблих

Королева Великої Британії Єлизавета II разом із чоловіком принцом Філіпом висловила співчуття тим, хто втратив рідних під час теракту в Лондоні.

Заяву оприлюднено в Instagram британської королівської сім'ї.

"Ми з принцом Філіпом засмучені новинами про теракт на Лондонському мосту. Наші думки, молитви і співчуття з тими, хто втратив близьких людей і постраждав від жахливого насильства", – написала Єлизавета II.

Королева також подякувала співробітникам поліції і служб надзвичайних ситуацій які, ризикуючи власним життям, допомагали і захищали інших.

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Як повідомлялося, у п'ятницю в результаті нападу невідомого з ножем на Лондонському мосту загинули дві людини. Поліція застрелила нападника.

Пізніше повідомили, що зловмисник раніше вже був засуджений за тероризм. Ним виявився 28-річний житель графства Стаффордшир Усман Хан. У 2012 році він потрапив до в'язниці, звідки вийшов у грудні 2018-го.