Теракт на Лондонському мосту: Єлизавета II висловила співчуття родинам загиблих
Заяву оприлюднено в Instagram британської королівської сім'ї.
"Ми з принцом Філіпом засмучені новинами про теракт на Лондонському мосту. Наші думки, молитви і співчуття з тими, хто втратив близьких людей і постраждав від жахливого насильства", – написала Єлизавета II.
A message from Her Majesty The Queen following the attack at London Bridge yesterday. . 'Prince Philip and I have been saddened to hear of the terror attacks at London Bridge. We send our thoughts, prayers and deepest sympathies to all those who have lost loved ones and who have been affected by yesterday's terrible violence. I express my enduring thanks to the police and emergency services, as well as the brave individuals who put their own lives at risk to selflessly help and protect others.' Elizabeth R
Королева також подякувала співробітникам поліції і служб надзвичайних ситуацій які, ризикуючи власним життям, допомагали і захищали інших.
Як повідомлялося, у п'ятницю в результаті нападу невідомого з ножем на Лондонському мосту загинули дві людини. Поліція застрелила нападника.
Пізніше повідомили, що зловмисник раніше вже був засуджений за тероризм. Ним виявився 28-річний житель графства Стаффордшир Усман Хан. У 2012 році він потрапив до в'язниці, звідки вийшов у грудні 2018-го.