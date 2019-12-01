Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен очолили соціал-демократів у Німеччині

Новими лідерами німецьких соціал-демократів стали Норберт Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен. За них віддали свої голоси 53,06 відсотка членів партії, що взяли участь у голосуванні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Колишній міністр фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans) та депутатка Бундестагу Саскія Ескен (Saskia Esken) стали новими співголовами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). У суботу, 30 листопада, керівництво СДПН оголосило результати другого туру голосування з обрання нових керівників партії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за Вальтера-Борйанса та Ескен віддали свої голоси 53,06 відсотка тих членів СДПН, які взяли участь у голосуванні.

Їхні суперники - чинний віцеканцлер, міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) та політик із Бранденбурга Клара Ґайвітц (Klara Geywitz) - набрали 45,33 відсотка голосів. Участь у голосуванні взяли 54 відсотки членів партії.

Шольц та Ґайвітц визнали поразку й пообіцяли свою підтримку новому керівництву німецьких соціал-демократів. Вони заявили, що їхньою метою залишається знову зробити СДПН сильною, а це - спільне партійне завдання, повідомляє агентство новин dpa.

Таким чином, завершився майже піврічний період для СДПН, коли партія опинилася без партійного лідера після відставки Андреі Налес (Andrea Nahles). Як повідомлялося, вибори нового партійного керівництва проходили у два тури.

Вальтер-Борйанс та Саскія Ескен раніше нерідко критикувати угоду про створення урядової коаліції з консервативним блоком ХДС/ХСС. Хоча вони й не вимагають виходу СДПН з "великої коаліції", але, на їхню думку, текст угоди потрібно змінити, для чого варто провести відповідні переговори з консерваторами.

Нині СДПН переживає кризу: партія демонструє найгірші результати на виборах упродовж усієї повоєнної історії. З 2017 року кілька разів змінювалося партійне керівництво.