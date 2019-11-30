Поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем у центрі Гааги

Поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем у центрі Гааги

Укрінформ
Нідерландська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі на людей з ножем в одному з торгових рядів Гааги.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter правоохоронців Гааги.

Так, поліціянти затримали у центрі міста 35-річного безхатька, саме його підозрюють у нападі. Його доправили до відділку для допиту. Мотиви чоловіка поки невідомі. 

Читайте також: У Гаазі невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру

Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада у Гаазі невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру. Напад стався на одній з центральних вулиць міста, на якій багато магазинів - саме в розпал "чорної п’ятниці".

Читайте також: Жертвами нападника з ножем у центрі Гааги стали троє підлітків

30 листопада в поліції заявили, що внаслідок нападу постраждали троє неповнолітніх.  За даними поліції, всіх трьох ще вчора відпустили з лікарні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-