Поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем у центрі Гааги

Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter правоохоронців Гааги.

Так, поліціянти затримали у центрі міста 35-річного безхатька, саме його підозрюють у нападі. Його доправили до відділку для допиту. Мотиви чоловіка поки невідомі.

Ivm het steekincident aan de #GroteMarktstraat is in het centrum van #DenHaag zojuist een 35-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord. @PolJanHen