Поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем у центрі Гааги

Нідерландська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі на людей з ножем в одному з торгових рядів Гааги.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Twitter правоохоронців Гааги.

Так, поліціянти затримали у центрі міста 35-річного безхатька, саме його підозрюють у нападі. Його доправили до відділку для допиту. Мотиви чоловіка поки невідомі.

Ivm het steekincident aan de #GroteMarktstraat is in het centrum van #DenHaag zojuist een 35-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord. @PolJanHen — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 30, 2019

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Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада у Гаазі невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру. Напад стався на одній з центральних вулиць міста, на якій багато магазинів - саме в розпал "чорної п’ятниці".

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30 листопада в поліції заявили, що внаслідок нападу постраждали троє неповнолітніх. За даними поліції, всіх трьох ще вчора відпустили з лікарні.