У Німеччині більше 10 тисяч осіб блокують під'їзд до форуму правопопулістів
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Демонстранти зранку в суботу, 30 листопада, заблокували вулиці в німецькому місті Брауншвейг (федеральна земля Нижня Саксонія), які ведуть до місця проведення з'їзду правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За повідомленням речника місцевої поліції, групи протестувальників перекрили рух транспорту у трьох місцях біля будівлі, де має пройти партійний з'їзд, проте ситуація залишається спокійною", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, проти заходу АдН протестують 10-12 тисяч осіб. Організатори протестів подали заявки на кілька демонстрацій та два марші.
"Альтернатива для Німеччини" — націоналістична право-популістська політична партія Німеччини. Основна ідеологія партії націлена проти Євроінтеграції та проти іміграції іноземців. Керівництво партії відверто підтримує антиєвропейський російський режим Володимира Путіна.
фото: picture alliance