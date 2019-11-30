У німецькому місті Брауншвейг демонстранти заблокували під'їзд до місця проведення партійного з'їзду "Альтернативи для Німеччини". В акції протесту бере участь близько 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Демонстранти зранку в суботу, 30 листопада, заблокували вулиці в німецькому місті Брауншвейг (федеральна земля Нижня Саксонія), які ведуть до місця проведення з'їзду правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За повідомленням речника місцевої поліції, групи протестувальників перекрили рух транспорту у трьох місцях біля будівлі, де має пройти партійний з'їзд, проте ситуація залишається спокійною", - йдеться у повідомленні.

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За даними поліції, проти заходу АдН протестують 10-12 тисяч осіб. Організатори протестів подали заявки на кілька демонстрацій та два марші.

"Альтернатива для Німеччини" — націоналістична право-популістська політична партія Німеччини. Основна ідеологія партії націлена проти Євроінтеграції та проти іміграції іноземців. Керівництво партії відверто підтримує антиєвропейський російський режим Володимира Путіна.

фото: picture alliance