Сінгапур змусив Facebook виправити допис з фейком

Соцмережа Facebook виправила допис одного з користувачів на вимогу уряду Сінгапуру.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Уряд Сінгапуру зобов'язав соціальну мережу Facebook внести корективи до допису одного з користувачів цієї соціальної мережі, у якому, на думку влади країни, міститься неправдива інформація", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Facebook у суботу, 30 листопада, вони змушені були вдатися до такого кроку після відповідного звернення уряду країни.

"Facebook за законом зобов'язаний повідомити вам, що уряд Сінгапуру стверджує, що цей пост містить неправдиву інформацію", - повідомлення такого змісту було додане адміністрацією соцмережі під постом користувача від 23 листопада. При цьому жодні виправлення у сам допис не вносилися. Також це повідомлення відображається лише для деяких користувачів Facebook.

Можливість звернутися до соцмереж з вимогою виправляти дописи користувачів передбачає ухвалений у Сінгапурі раніше закон про боротьбу з фейковими новинами, який нещодавно набув чинності.