В Афганістані вантажівка підірвалася на фугасі, загинув командувач прикордонних військ

Про це повідомляє TOLO News.

«Бригадного Генерала Захіргула Мукбіла, командувача армійським полком афганських прикордонних військ, було убито в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги в районі Марджа, провінція Гільменд», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, троє співробітників сил безпеки і місцевий журналіст були поранені.

Зазначається, що військова вантажівка потрапила на придорожню бомбу, прямуючи на військову операцію в окрузі Марджа.