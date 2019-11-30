В Афганістані вантажівка підірвалася на фугасі, загинув командувач прикордонних військ
Укрінформ
В результаті вибуху бомби на узбіччі дороги в Афганістані загинув командувач армійським полком афганських прикордонних військ, троє військових і місцевий журналіст поранені.
Про це повідомляє TOLO News.
«Бригадного Генерала Захіргула Мукбіла, командувача армійським полком афганських прикордонних військ, було убито в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги в районі Марджа, провінція Гільменд», - йдеться в повідомленні.
Крім того, троє співробітників сил безпеки і місцевий журналіст були поранені.
Зазначається, що військова вантажівка потрапила на придорожню бомбу, прямуючи на військову операцію в окрузі Марджа.