Матеріали справи MH17 частково передали до суду Гааги

Частина обвинувального висновку в справі про збитий у 2014 році над Донбасом Boeing перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги.

Про це повідомляє DW.

"Частину обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про збитий 17 липня 2014 року над Донбасом Boeing передано в розпорядження суддів окружного суду Гааги. Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомила журналістам представниця суду Іоланда Вайннобель", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, суд у справі збитого літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року. Судовий комплекс "Схіпхол", у якому відбуватиметься процес, розташований приблизно за 50 км від Гааги - і за кілька кілометрів від однойменного аеропорту, звідки в останній рейс вилетів літак рейсу МН17.

Пасажирський Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.