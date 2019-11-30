У ЄС нагадали про відповідальність за застосування хімічної зброї

Євросоюз підтвердив прагнення до цілковитої заборони хімічної зброї у світі та висловив співчуття всім, хто втратив близьких унаслідок її застосування.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Федеріки Могеріні з нагоди Дня пам'яті жертв застосування хімічної зброї, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій.

У документі, зокрема зазначається, що застосування Конвенції з хімічної зброї та важлива робота Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) дозволили знищити 97% її задекларованих запасів. Ця обставина перетворює Конвенцію з хімічної зброї на найуспішніший у світі договір з роззброєння.

«Хоча ми наближаємося до ери повної заборони цілої категорії зброї масового знищення, ми змушені боротися з її застосуванням сьогодні. Підтверджені хімічні атаки на народ Сирії є шокуючим військовим злочином та порушенням міжнародних норм, вони спричинили сотні жертв, у тому числі серед дітей. Використання хімічної зброї, включно з використанням токсичних речовин як зброї, будь-де, будь-ким, у будь-який час, за будь-яких обставин є неприйнятним», - йдеться у заяві Євросоюзу.

Читайте також: ОЗХЗ готує доповідь про відповідальних за застосування хімзброї в Сирії

Федеріка Могеріні окремо наголосила, що міжнародна спільнота відповідальна за встановлення та покарання осіб, причетних до використання хімічної зброї. У цьому контексті ЄС вітає створення у 2018 році Механізму обліку ОЗХЗ, а також слідчо-ідентифікаційної групи цієї структури як важливого інструмента такої роботи, що допоміг установити тих, хто застосував хімічну зброю в Сирії.

У заяві також ідеться про те, що Євросоюз, дотримуючись власних зобов’язань, виділив для ОЗХЗ фінансування в обсязі 11,6 мільйона євро на наступні три роки - має намір продовжувати підтримку цієї структури.