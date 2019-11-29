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Противники "чорної п’ятниці" у Франції заблокували Amazon, H&M та AppleStore

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Укрінформ
Французькі екологічні активісти блокують роботу закладів Amazon, а також AppleStore і H&M, виступаючи проти "чорної п’ятниці".

Про це повідомляє Le Monde.

«Десятки людей зібралися 29 листопада перед штаб-квартирою Amazon у містечку Кліші біля Парижа та влаштували сидячий протест. Вони вважають, що через великі знижки люди в цей день купують надмірну кількість речей, а це впливатиме на зміни клімату. Також активісти блокували роботу магазину H&M у місті Руан, а в Бордо близько 150 осіб улаштували сидячий протест біля Apple Store», - йдеться в повідомленні.

Активісти ще 28 листопада блокували доступ до логістичного центру компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж. Тюками із соломою, старими холодильниками, кухонними плитами та пральними машинами вони перекрили в'їзд десяткам вантажівок на майданчик площею 150 тис. квадратних метрів. Вісьмох учасників протесту затримала поліція.

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Як відомо, "чорна п'ятниця" - день активних розпродажів, що знаменує початок сезону різдвяних знижок.

Фото: twitter.com/YouthfClimateLyon

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