Десятки тисяч людей вийшли на кліматичний протест у Німеччині

Німеччина масово підтримала загальну акцію кліматичного руху Fridays for Future.

На демонстрації в Берліні побувала кореспондент Укрінформу.

За оцінкою поліції, в Берліні на протест проти бездіяльності урядів на захист клімату вийшли понад 10 тисяч людей. За традицією, вони зібралися у Бранденбурзьких воріт опівдні, після чого вирушили колонами по центру. Організатори заявляють про 50 тис. учасників.

Десятки тисяч людей взяли участь у кліматичному протесті в Німеччині. Фото: Ольга Танасійчук/Укрінформ

Про таку ж кількість учасників демонстрації повідомляють із Гамбурга. Шість тижнів тому там вийшли на вулиці 100 тис. активістів.

Тим часом німецький Бундесрат, представництво федеральних земель, 29 листопада обговорює кліматичний пакет уряду, схвалений раніше Бундестагом.

"Попри факти та чіткі та тривожні прогнози переважної більшості вчених, попри масовий соціальний опір, який склався в останні місяці, федеральний уряд все-таки ухвалив так званий кліматичний пакет, який не заслуговує на те, щоби так зватися", - йдеться у зверненні руху Parents for Future (Батьки за майбутнє). У документі йдеться про те, що Глобальний рух за кліматичну справедливість сьогодні потребує ще більшої згуртованості, тому що лише разом можна змусити політичних та економічних лідерів припинити шлях необмеженого економічного зростання та експлуатації людини й природи.

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За три дні до початку в Мадриді Міжнародної конференції з питань клімату акції проходять в понад 2400 містах 157 країн.