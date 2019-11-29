Сондленд не збирається йти у відставку на тлі звинувачень у домаганнях

Посол США в ЄС, який опинився в центрі скандалу щодо імпічменту Дональда Трампа у Вашингтоні, не має наміру подавати у відставку через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Про це заявив його помічник, повідомляє Politico.

"(У Сондленда — ред.) немає наміру йти у відставку", - сказав помічник американського дипломата, відповідаючи на запитання про те, чи вважає Сондленд, що він все-таки може ефективно працювати дипломатом у Брюсселі, враховуючи залученість до розслідування імпічменту Трампа.

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Як повідомляв Укрінформ, за інформацією видання Daily Beast, ключового свідка у розслідуванні щодо імпічменту президента США, посла у ЄС Гордона Сондленда три жінки звинуватили в непристойній сексуальній поведінці. Серед них Ніколь Вогель, Жана Соліс та Наталі Септ.

Сондленд та його адвокат заперечили будь-які обвинувачення, при цьому посол заявив, що вони були «підготовлені» та «узгоджені з політичною метою».

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images