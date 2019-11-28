Єврокомісія дозволила Словаччині підтримати з бюджету закриття шахт

Єврокомісія дозволила Словаччині виділити 92 млн євро державної підтримки для розв'язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних із закриттям шахт до 2023 року.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Єврокомісії.

«Єврокомісія зважила на ці заходи відповідно до правил ЄС щодо державної допомоги, зокрема, рішення Ради ЄС, яке дозволяє країнам-членам підтримувати закриття неконкурентоспроможних вугільних шахт з метою полегшення соціальних наслідків та шкоди для довкілля, пов'язаних із таким закриттям», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці гроші будуть виділені вуглевидобувній компанії Hornonitrianske bane Prievidza.

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Зокрема, державна допомога буде спрямована на фінансову підтримку працівників, які втратять роботу після закриття шахт у двох містах, а також на безпечну консервацію вугільних виробок та рекультивацію земель.