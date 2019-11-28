Єврорада затвердила новий склад Єврокомісії

Європейська рада у четвер за письмовою процедурою призначила новий склад Єврокомісії на період з 1 грудня 2019 року по 31 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Євроради.

«Новим президентом Єврокомісії буде Урсула фон дер Ляєн (Німеччина), а високим представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки буде Жозеп Боррель (Іспанія), який також буде одним з віце-президентів Єврокомісії (Стаття 18(4) Угоди ЄС)», - зазначається в документі.

До складу Єврокомісії також входять: Тьєррі Бретон (Франція), Хелена Даллі (Мальта), Валдіс Домбровскіс (Латвія), Еліза Ферейра (Португалія), Марія Габріел (Болгарія), Паоло Гентілоні (Італія), Йоганнес Ган (Австрія), Філ Хоган (Ірландія), Ільва Йогансон (Швеція), Вера Юрова (Чеська Республіка), Стелла Кіріакідес (Кіпр), Янес Ленарчич (Словенія), Дідьє Рейрдерс (Бельгія), Маргарітіс Шинас (Греція), Ніколас Шміт (Люксембург), Марош Шефчович (Словаччина), Кадрі Сімсон (Естонія), Віргініюс Шинкевічюс (Литва), Дубравка Шуїца (Хорватія), Франс Тіммерманс (Нідерланди), Ютта Урпілайнен (Фінляндія), Адіна Валеан (Румунія), Олівер Варгелі (Угорщина), Маргрет Вестагер (Данія), Януш Войцеховський (Польща).

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада у Страсбурзі був затверджений новий склад Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн стала її президентом, змінивши на цій посаді Жан-Клода Юнкера.

Нова Єврокомісія мала розпочати роботу ще 1 листопада, але процес затвердження єврокомісарів затягнувся через те, що комітети Європарламенту відхилили кандидатури Франції, Румунії та Угорщини.