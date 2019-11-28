У Нідерландах вибухнула нарколабораторія

Вибух стався сьогодні вранці у нідерландському місті Верт. Припускають, що у будівлі була лабораторія, де виробляли синтетичні наркотики.

Про це повідомляє NOS.

“На складі у Верті було виявлено приміщення, де, можливо, виробляли синтетичні наркотики”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після вибуху в будівлі спалахнула пожежа. Частина даху обвалилася.

Читайте також: Поліція затримала 19 учасників наркосиндикату під керівництвом депутата

Під час гасіння вогню виявили виробництво. У будівлі знайшли кілька великих бочок із синтетичними матеріалами. Наразі проводиться дослідження знайденого.

Поліція затримала мешканця сусідньої будівлі та ще двох осіб. Один з них у лікарні.

Фото: nos.