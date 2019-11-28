Eкспрезидент Польщі Валенса потрапив до лікарні

Експрезидент Польщі, легендарний лідер “Солідарності” Лєх Валенса потрапив у четвер до лікарні.

Про це повідомив у Тwitter один зі співпрацівників Валенси Мірослав Щерба.

“Хотів би усіх поінформувати, що президент Лєх Валенса проходить обстеження в лікарні. Лікарі прийматимуть рішення, чи він там залишиться надовше”, - повідомив Щерба.

Згодом цю інформацію підтвердив і сам Валенса.

Наприкінці минулого року експрезидент Польщі також проходив обстеження у лікарні, хворіючи до цього на запалення легень.

Як відомо, у 2008 році йому було зроблено операцію на серці у США, зокрема було поставлено кардіостимулятор.

Крім того, тривалий час Валенса страждає на цукровий діабет.