Eкспрезидент Польщі Валенса потрапив до лікарні
Укрінформ
Експрезидент Польщі, легендарний лідер “Солідарності” Лєх Валенса потрапив у четвер до лікарні.
Про це повідомив у Тwitter один зі співпрацівників Валенси Мірослав Щерба.
“Хотів би усіх поінформувати, що президент Лєх Валенса проходить обстеження в лікарні. Лікарі прийматимуть рішення, чи він там залишиться надовше”, - повідомив Щерба.
Згодом цю інформацію підтвердив і сам Валенса.
Наприкінці минулого року експрезидент Польщі також проходив обстеження у лікарні, хворіючи до цього на запалення легень.
Як відомо, у 2008 році йому було зроблено операцію на серці у США, зокрема було поставлено кардіостимулятор.
Крім того, тривалий час Валенса страждає на цукровий діабет.