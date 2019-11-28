РФ має припинити політично умотивоване переслідування литовських суддів – Європарламент

РФ має припинити політично умотивоване переслідування литовських суддів – Європарламент

Резолюція
Укрінформ
Європарламент закликає Росію припинити політичне умотивоване переслідування литовських суддів, які засудили осіб за військові злочини, скоєні у Вільнюсі 13 січня 1991 року.

Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції Європарламенту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Росія повинна припинити політично умотивоване переслідування литовських суддів. Країни-члени й Інтерпол повинні ігнорувати запити Росії щодо ордеру на арешт", - заявили у ЄП.

Аналогічний запит від РФ висунутий до Інтерполу також й щодо литовських прокурорів, які підтримували обвинувачення.

За скоєні у 13 січня 1991 року військові злочини литовський суд засудив 67 осіб.

Члени Європарламенту закликали країн-члени ЄС не передавати жодних персональних даних до Росії, які можуть бути використані для кримінального провадження проти литовських суддів та прокурорів.

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Як відомо, 13 січня 1991 року після оголошення Литвою незалежності від СРСР 14 мирних демонстрантів були вбиті та близько 800 отримали поранення при штурмі радянськими військами телецентру у Вільнюсі.

У березні 2019 року литовський суд визнав винними 67 осіб у скоєнні військового злочину.

Росія не відповіла на запит Литви про правову допомогу.

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