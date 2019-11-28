РФ має припинити політично умотивоване переслідування литовських суддів – Європарламент

Європарламент закликає Росію припинити політичне умотивоване переслідування литовських суддів, які засудили осіб за військові злочини, скоєні у Вільнюсі 13 січня 1991 року.

Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції Європарламенту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Росія повинна припинити політично умотивоване переслідування литовських суддів. Країни-члени й Інтерпол повинні ігнорувати запити Росії щодо ордеру на арешт", - заявили у ЄП.

Аналогічний запит від РФ висунутий до Інтерполу також й щодо литовських прокурорів, які підтримували обвинувачення.

За скоєні у 13 січня 1991 року військові злочини литовський суд засудив 67 осіб.

Члени Європарламенту закликали країн-члени ЄС не передавати жодних персональних даних до Росії, які можуть бути використані для кримінального провадження проти литовських суддів та прокурорів.

Як відомо, 13 січня 1991 року після оголошення Литвою незалежності від СРСР 14 мирних демонстрантів були вбиті та близько 800 отримали поранення при штурмі радянськими військами телецентру у Вільнюсі.

У березні 2019 року литовський суд визнав винними 67 осіб у скоєнні військового злочину.

Росія не відповіла на запит Литви про правову допомогу.