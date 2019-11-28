Албанію сколихнув ще один землетрус

В Албанії у четвер, 28 листопада, стався ще один землетрус, цього разу магнітудою 4,9.

Про це свідчать дані на сайті Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Як зазначається, землетрус зафіксували об 11:52 за місцевим часом (12:52 за Києвом).

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів і розташовувався на відстані 42 кілометрів від столиці Албанії Тирани та за 18 км від курортного міста Дуррес.

Інформації про постраждалих та пошкодження будівель поки не надходило.

Як повідомлялося, у середу в Албанії сталися два сильні підземні поштовхи потужністю 5,6 та 5,3 бала. Один - у місті Дуррес, яке найбільше постраждало від першого землетрусу у вівторок, а другий – на північний захід від Мамурраса.

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Найсильніший землетрус ударив по адріатичному узбережжю Албанії у вівторок, 26 листопада. Поштовхи відчувалися у Косові і Греції.

Кількість людей, які загинули внаслідок сильного землетрусу в Албанії у вівторок, зросла до 40 осіб, постраждали ще 650 людей.

Нині багато мешканців в столиці Тирані та місті Дуррес залишаються на вулиці через побоювання нового землетрусу в країні.

Школи й університети будуть закриті до 2 грудня.

Фото: ТВ центр