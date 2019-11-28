Сондленда звинуватили в домаганнях три жінки

Ключового свідка у розслідуванні щодо імпічменту президента США, посла у ЄС Гордона Сондленда три жінки звинуватили в непристойній сексуальній поведінці.

Про це повідомляє Daily Beast.

«Ніколь Вогель повідомила, що Сондленд намагався її поцілувати, а коли вона ухилилася, відмовився від свого бажання інвестувати кошти в її бізнес», - пише видання.

Як стверджує Вогель, Сондленд погодився інвестувати в її проєкт журналу у 2003 році: «Він запропонував їй подивитися один із номерів у своєму готелі Lucia і там нібито попросив обійняти його, потім схопив її за обличчя, щоб поцілувати, проте вона ухилилася».

Вогель погодилася на ще одну вечерю з Сондлендом, і того разу він нібито поклав руку на її стегно, коли вони їхали з закладу. Вона знову ухилилася. Згодом Сондленд повідомив електронною поштою, що не може «брати участь» у її проєкті.

Друга жінка, Жана Соліс, яку Сондленд узяв на роботу для проведення перевірок з безпеки та тренінгів у своїх готелях, стверджує, що у 2008 році він оголився перед нею і засунув «язик до горла». Соліс сказала, що вибачилася перед ним, аби якось вийти з цієї ситуації. Через кілька місяців Сондленд запросив її в апартамент у пентхаусі готелю Theodore. Там він запропонував жінці сісти на диван, а потім нібито збирався її поцілувати. За словами Соліс, вона впала з дивана, намагаючись звільнитися від нього.

Третя жінка, Наталі Септ, заявила, що у 2010 році погодилася пообідати й випити коктейль із Сондлендом за умови, що вони обговорять її працевлаштування.

Однак Септ вирішила покинути бар, коли відчула, що Сондленд намагався фізично наблизитися до неї. Коли він проводжав її до машини, то нібито схопив за плечі й намагався поцілувати. Вона відіпхнула його й поїхала геть. Після того Сондленд більше ніколи не зв’язувався з нею з приводу роботи.

Сондленд та його адвокат заперечили будь-які обвинувачення, при цьому посол заявив, що вони були «підготовлені» та «узгоджені з політичною метою».

«У них немає жодних підстав, і я категорично все це заперечую», - зазначив Сондленд.

Його адвокат Джим Макдермотт додав, що три жінки «переслідували посла Сондленда за фінансову вигоду», а їхні претензії нібито покликані «підірвати довіру до нього як свідка в розслідування щодо імпічменту».