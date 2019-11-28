Хімзавод у Техасі струсонув новий вибух

Другий вибух за пів доби пролунав у середу на хімічному підприємстві неподалік Х'юстона, одного з найбільших промислових центрів американського штату Техасу.

Про це повідомляє CNN.

«Ще один вибух прогримів у другій половині дня середи на Техаському хімічному заводі поблизу Х'юстона, де продовжують палати хімікати», - йдеться в повідомленні.

BREAKING: Second explosion caught on camera at TCP. The explosion happened shortly after 2 p.m. today. No reports of additional injuries at this point. You can see an object from the plant flying into the air. Mandatory evacuation ordered. pic.twitter.com/gTgZOKaR66 — Live Storm Chasers (@Livestormchaser) 27 листопада 2019 р.

Як зазначається, перший вибух на заводі TPC Group пролунав близько 1:00 ночі за місцевим часом. Унаслідок зазнали поранень щонайменше три особи. Крім того, постраждала інфраструктура містечка Порт-Нечес.

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Другий вибух стався приблизно через 12 годин. Місцева влада забезпечила обов'язкову евакуацію в радіусі 6,5 км від хімзаводу через високу небезпеку нових вибухів.

Зараз керівництво комбінату докладає зусиль, аби зберегти непошкодженими резервуари із хімікатами, які перебувають у безпосередній близькості від місця аварії. Пожежники борються з поширенням вогню.

Причину вибухів з'ясовує слідство.