Хімзавод у Техасі струсонув новий вибух

Хімзавод у Техасі струсонув новий вибух

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Укрінформ
Другий вибух за пів доби пролунав у середу на хімічному підприємстві неподалік Х'юстона, одного з найбільших промислових центрів американського штату Техасу.

Про це повідомляє CNN.

«Ще один вибух прогримів у другій половині дня середи на Техаському хімічному заводі поблизу Х'юстона, де продовжують палати хімікати», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перший вибух на заводі TPC Group пролунав близько 1:00 ночі за місцевим часом. Унаслідок зазнали поранень щонайменше три особи. Крім того, постраждала інфраструктура містечка Порт-Нечес.

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Другий вибух стався приблизно через 12 годин. Місцева влада забезпечила обов'язкову евакуацію в радіусі 6,5 км від хімзаводу через високу небезпеку нових вибухів.

Зараз керівництво комбінату докладає зусиль, аби зберегти непошкодженими резервуари із хімікатами, які перебувають у безпосередній близькості від місця аварії. Пожежники борються з поширенням вогню.

Причину вибухів з'ясовує слідство.

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