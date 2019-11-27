Іран заявляє про затримання вісьмох "агентів ЦРУ"

В Ірані затримали вісім осіб, нібито пов'язаних з американським Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ).

Про це повідомляє MEHR.

"Міністерство розвідки Ірану оголосило про арешт 8 осіб, які намагалися зібрати інформацію про останні заворушення в країні та доправити її за межі країни", - йдеться у повідомленні.

У заяві міністерства зазначається, що заарештовані особи проходили підготовку у розвідувальній службі США (ЦРУ) та діяли у різних країнах під виглядом журналістів, вони тривалий час перебували під наглядом іранської розвідки, після останніх заворушень стало зрозуміло, що вони отримали вказівки взяти участь у них та підготувати детальні фотозвіти про ці події.

Як зазначається, затриманих виявили та заарештували до того, як вони здійснили свої плани.

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Як повідомлялося, в ніч на 15 листопада влада Ірану вирішила нормувати продаж та одночасно підвищити ціни на пальне мінімум на 50 відсотків. Це викликало масові акції протесту. Було затримано близько тисячі осіб. Протестувальники підпалювали банки та магазини. За даними Amnesty International, під час протестів загинули не менше 106 демонстрантів, проте існують побоювання, що їх число може бути значно вищим.

Фото: АА