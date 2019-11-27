Виборчі перегони у США: Байден — лідер праймеріз від демократів

Колишній віцепрезидент Джо Байден є найбільш популярним висуванцем у президенти США від демократів.

Про це йдеться в опитуванні Quinnipiac University,

"Колишній віцепрезидент Джо Байден зберігає позицію лідера у перегонах демократів за висування кандидата у президенти", - йдеться в опитуванні університету Quinnipiac, опублікованому сьогодні.

За підсумками опитування, Байдена готові підтримати 24% виборців-демократів та незалежних виборців, підтримка 37-річного голови міста Саут-Бенд Піта Буттіджича досягла 16%.

Підтримка колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга становить 3%, але політик включився у передвиборчі перегони лише минулого тижня.