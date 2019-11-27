Європарламент дає Греції €4,5 мільйона допомоги для відновлення Криту

Європарламент виділив уряду Греції фінансову допомогу у розмірі 4,5 млн євро для відновлення західної частини Криту, яка постраждала від негоди.

Про це йдеться у заяві Європарламенту.

"У середу члени Європарламенту виділили допомогу в межах Фонду солідарності ЄС на суму 4,5 млн євро для відновлення західної частини Криту, яка дуже постраждала від негоди у лютому", - йдеться у повідомленні.

У період з 23 по 26 лютого 2019 року на острові Крит вирувала негода, надзвичайно потужні дощі та шторми, зокрема у західній частині острова. Викликані негодою повені і зсуви спричинили загибель людей і мали катастрофічні наслідки для інфраструктури та господарської діяльності - особливо постраждали автошляхи та сільське господарство.

Греція повинна отримати 4,552,517 євро фінансової допомоги, мінус 10% (455,252 євро), вже виплачених їй. Ці кошти призначені переважно для відновлення транспортної інфраструктури.