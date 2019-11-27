Урсула фон дер Ляєн назвала три головні пріоритети нової Єврокомісії

Європа має унікальну можливість очолити процес позитивних змін у світі, і нова Євромомісія зосереджуватиме зусилля на головних напрямках – боротьба з кліматичними змінами, розвиток цифрових технологій та підтримання міжнародної стабільності.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками голосування Європарламенту у Страсбурзі, яким був затверджений новий склад Єврокомісії, заявила Президент цієї європейської інституції Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Багато людей доклали зусиль для того, щоб сьогодні ми мали стабільну і широку більшість (в Європарламенті). Я розцінюю це голосування за довіру Єврокомісії, як підтримку порядку денного змін. Зміни не є чимось унікальним для Європи, але Європа має унікальну позицію, щоб очолити ці зміни. Це стосується трьох головних напрямків – покращення клімату, цифрового розвитку та створення геополітичної Єврокомісії. Тому що я глибоко переконана – сильніша Європа у світі означатиме покращення цього світу", - наголосила новий президент Єврокомісії, повноваження якої розпочнуться з 1 грудня поточного року.

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Урсула фон дер Ляєн подякувала попереднику, Жан-Клоду Юнкеру, який, за її словами, провів величезну роботу на посаді Президента Єврокомісії, і надавав широку підтримку обраній Президенту Єврокомісії протягом кількох минулих місяців на стадії формування Колегії.

"Тож зараз ми повністю готові розпочати роботу нової Єврокомісії", - підбила підсумок Урсула фон дер Ляєн.