У Колумбії відмовилися від переговорів із президентом - протести триватимуть

Протестувальники у Колумбії відкинули перемовини запропоновані президентом Іваном Дюком та планують продовжувати протести.

Про це повідомляє Anadolu.

"Колумбійський національний страйковий комітет оголосив у середу початок нової хвилі протестів, виключаючи можливість діалогу, запропонованого президентом Іваном Дюком", - йдеться у повідомленні.

Чергова акція протесту розпочнеться із вшанування пам’яті 18-річного студента Ділана Круса, який загинув після поранення у сутичках з поліцейськими у Боготі під час протестів кілька днів тому.

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Як повідомлялося, у Колумбії 21 листопада розпочалися загальнонаціональні протести проти політики уряду щодо податкової реформи, пенсій. Також колумбійці обурені соціальною нерівністю та масштабною корупцією.

У ході протестів загинули троє людей. У столиці країни Боготі ввели комендантську годину.

Фото: АА