Служба безпеки Чехії заявляє про агресивну розвідку РФ

Протягом 2018 року в Чехії були зафіксовані численні випадки втручання закордонних спецслужб, насамперед російських і китайських.

Про це йдеться у звіті Чеської Служби безпеки та інформації (BIS) за 2018 рік, оприлюдненому 26 листопада.

"Як і в попередні роки, 2018 рік ознаменувався значною діяльністю деяких зарубіжних спецслужб. На основі оцінки зібраної інформації про діяльність усіх розвідувальних служб, що діють на нашій території, було підтверджено, що найактивнішу і водночас найагресивнішу діяльність здійснюють спецслужби Російської Федерації та КНР", - йдеться у доповіді.

В якості прикладу наводиться випадок, який стався на початку 2018 року. Тоді BIS отримала інформацію про діяльність російської спецслужби ФСБ, яка таємно будувала телекомунікаційну інфраструктуру на території ЧР. Вона повинна була стати частиною розширеної системи, яка могла бути використана для класифікованих кібер- та інформаційних операцій ФСБ в локальному та глобальному масштабах, йдеться в документі. У співпраці з поліцією BIS вдалося розкрити мережу та запобігти діяльності ФСБ проти інтересів Чехії і союзників.

Окрім ФСБ відзначилися також інші спецслужби РФ, такі як ГРУ та СВР.

Зазначається, що операції РФ спрямовані на країни-члени НАТО.

За висновками спецслужб, основною метою російської розвідки є маніпулювати процесами ухвалення рішень і відповідальними за це людьми.

Як зазначається, суттєво послабило російську агентурну мережу видворення з Чехії 3 працівників посольства РФ у Празі на знак солідарності з Великою Британією після отруєння ексагента ГРУ Сергія Скрипаля.

Згідно з річним звітом Служби безпеки і інформації, в 2018 році найбільш серйозною загрозою для Чехії являли собою дії, що здійснювалися проросійськими активістами, які поширювали дезінформацію.