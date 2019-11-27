Трупи у вантажівці: тіла 16 загиблих повернули у В'єтнам

Тіла 16 загиблих в'єтнамців, виявлених мертвими у кузові вантажівки в Ессексі, привезли на батьківщину.

Про це повідомляє ВВС.

"Тіла 16 в'єтнамців, які були знайдені мертвими у вантажівці у Британії, були повернуті до В'єтнаму", - йдеться у повідомленні.

Вони входять в число 39 мігрантів, чиї тіла були знайдені в Ессексі 23 жовтня.

Шістнадцять тіл були доставлені в аеропорт Ханоя Ной Бай, машини швидкої допомоги доставлять їх до сімей.

Тіла решти жертв будуть репатрійовані найближчими днями, точна дата не відома.

Як повідомлялося, 23 жовтня поліцейські виявили в індустріальному парку у британському місті Грейс (Ессекс) автоконтейнери з 39 тілами.

У цій справі було заарештовано троє людей, пізніше звільнили їх під заставу, залишивши під вартою водія вантажівки, якого теж підозрюють у змові з метою торгівлі людьми та сприяння нелегальній імміграції та відмиванню грошей.

Фото: Sky News