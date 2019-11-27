Російського олігарха Дерипаску позбавили кіпрського громадянства - ЗМІ

Російського олігарха Олега Дерипаску позбавили кіпрського громадянства.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на кіпрську газету Politis.

"Російський бізнесмен Олег Дерипаска опинився серед 26 осіб, позбавлених кіпрського громадянства", - йдеться в повідомленні.

За даними газети, громадянство Кіпру також відкликали у сина і дочки Дерипаски. Повідомляється, що серед тих, хто втратив громадянство Кіпру, є ще двоє російських бізнесменів.

Раніше цієї осені агентство Bloomberg повідомляло, що кіпрська влада розпочала процедуру позбавлення громадянства 26 осіб, у тому числі дев'ятьох росіян. Також процедуру розпочали стосовно вісьмох камбоджійців, п'ятьох китайців, двох кенійців, одного іранця та одного малайзійця. Всі вони отримали громадянство Кіпру через програму інвестицій в економіку країни.

Серед тих, у кого планують відкликати громадянство - китайсько-малайзійський фінансист Джо Лоу, який перебуває в розшуку. За даними ЗМІ, допомогу в отриманні громадянства йому надавав архієпископ Кіпрський. Лоу, за даними слідства, є одним із головних організаторів скандального викрадення коштів із призначеного для допомоги малайзійським громадянам фонду 1MDB.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2018 року Дерипаску внесли до списку санкцій РНБО, заборонили в'їзд в Україну, заблокували активи на її території та заборонили виводити з них гроші. У перелік потрапили три підприємства, які "протидіють Україні, забезпечують військову складову поставки у збройні сили Російської Федерації". Серед них московський офіс "Русала".