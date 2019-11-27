Трамп розморозив військову допомогу Україні, вже знаючи про скаргу інформатора — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розморозив військову допомогу Україні після того, як юристи Білого дому доповіли про скаргу інформатора на його телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє CNN із посиланням на The New York Times.

"Президент Дональд Трамп знав про скаргу інформатора, яка нині відіграє важливу роль у процедурі імпічменту в Палаті представників, коли він розморозив військову допомогу Україні у вересні", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників газети, юристи Білого дому поінформували президента США щодо скарги інформатора та повідомили, що вони з'ясовують, чи потрібно їм в обов'язковому порядку передавати цю скаргу до Конгресу.

Як зазначається, новина про те, що Трамп знав про скаргу інформатора перед тим, як він розморозив військову допомогу Києву, ще раз звертає увагу на одне з головних питань процедури імпічменту глави Білого дому, а саме: чи було виділення допомоги України пов’язане із бажанням Трампа добитися розслідування в Україні проти експрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера.

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Як повідомлялося, у вересні ЗМІ поінформували про скаргу "викривача" з-поміж співробітників розвідки, які опрацьовують іноземні комунікації Білого дому. Він, зокрема, доповів своєму керівництву, що Трамп під час розмови з Зеленський нібито зробив неприпустиму "пропозицію".

Згодом Білий дім під тиском Конгресу й суспільства погодився оприлюднити стенограму розмови між президентами України і США, яка підтвердила, що Трамп звертався із проханням розібратися у ситуації з розслідуванням щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Фото: Фото: The White House