Саудівська Аравія звільнила 200 повстанців-хуситів

Саудівська Аравія, яка керує дипломатичними зусиллями щодо врегулювання конфлікту в Ємені, звільнила 200 повстанців-хуситів.

Про це повідомляє AFP.

«Коаліція прийняла рішення звільнити 200 військовослужбовців ополчення хуситів і у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я сприятиме польотам із Сани для людей, які потребують медичної допомоги», - йдеться у заяві прес-секретаря коаліції Туркі аль-Малікі.

Хусити вітали це рішення, а їхній старший лідер Мохаммед Алі аль-Хуті закликав до масового обміну ув'язненими, яке було погоджено ще в минулому році.

Як відомо, збройний конфлікт в Єменській Республіці триває вже кілька років. Його учасниками є повстанці-хусити з шиїтського руху «Ансар Алла», що захопили столицю Сану й значну частину північних районів країни, з одного боку, й урядові війська Ємену, які отримують підтримку від Саудівської Аравії й Об'єднаних Арабських Еміратів, - з іншого.

Мирну угоду між повстанцями-хуситами та єменським урядом було підписано у грудні 2018 року у Швеції. Однак, за спостереженням оглядачів, угода поки що слабо втілюється у життя.

Фото: Anadolu Agency