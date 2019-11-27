Автоконцерн Audi планує скоротити понад 9 тисяч робочих місць

Німецький автомобільний концерн Audi планує до 2025 року скоротити у ФРН 9,5 тисячі робочих місць.

Про це повідомляє DW з посиланням на компанію.

Зазначається, що це є частиною угоди, укладеної між керівництвом концерну і виробничою радою.

"Унаслідок цих заходів компанія розраховує заощадити шість мільярдів євро, які планується інвестувати в проєкти з електрифікації та цифровізації", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з чинною тарифною угодою, керівництво Audi зобов'язалося до 31 грудня 2029 роки не звільняти співробітників у зв'язку з виробничою необхідністю. Замість цього робочі місця будуть скорочені коштом плинності кадрів та нової більш привабливої програми раннього виходу на пенсію. Крім того, частина співробітників, чиї місця підпадуть під скорочення, отримає можливість перекваліфікуватися.

Водночас дочірня компанія концерну Volkswagen планує створити до двох тисяч робочих місць для фахівців у сфері електромобілів та оцифрування.

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Крім того, Audi планує оптимізувати виробничі потужності на двох заводах в Інгольштадті та Некарзульмі та оснастити їх для виробництва нових електрокарів.