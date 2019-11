Amnesty International закликала поважати право мітингувальників на мирні зібрання

Про це він написав у Тwitter, коментуючи розгін протестувальників у Тбілісі.

"Тоді, як поліція намагається розігнати акції протесту у Грузії, Amnesty International нагадує: правоохоронці повинні поважати права демонстрантів на мирні зібрання та вираження незгоди», - написав Балсон.

As police move to break up protests in Georgia, @amnesty has been clear: security forces must respect the rights of demonstrators to peacefully assemble and express dissent. https://t.co/UKfvjIdDCj