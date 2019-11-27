Amnesty International закликала поважати право мітингувальників на мирні зібрання

Директор європейського та центрально-азіатського бюро американського представництва міжнародної правозахисної організації Amnesty International Даніель Балсон наголосив, що правоохоронці мають поважати право мітингувальників на мирні зібрання та вираження незгоди.

Про це він написав у Тwitter, коментуючи розгін протестувальників у Тбілісі.

"Тоді, як поліція намагається розігнати акції протесту у Грузії, Amnesty International нагадує: правоохоронці повинні поважати права демонстрантів на мирні зібрання та вираження незгоди», - написав Балсон.

As police move to break up protests in Georgia, @amnesty has been clear: security forces must respect the rights of demonstrators to peacefully assemble and express dissent. https://t.co/UKfvjIdDCj — Daniel Balson (@EurasiaView) November 26, 2019

Як повідомлялося, сили спеціального призначення МВС Грузії вранці у вівторок, 26 листопада, розігнали протестувальників, які заблокували входи до парламенту у Тбілісі.

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Протести не припиняються у Грузії з 14 листопада, відтоді, як парламент провалив законопроєкт про реформу виборчої системи, яку обіцяла провести правляча партія. Здебільшого ініціативу не підтримали мажоритарні депутати. Мітингарі вимагають відставки уряду та призначення дочасних парламентських виборів за пропорційною системою.