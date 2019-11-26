У Литві фермери на тракторах страйкують проти підвищення податків
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Укрінформ
Тисячі литовських фермерів протестують проти запланованих урядом змін у податковій політиці.
Про це повідомляє LRT.
"Тисячі литовських фермерів на тракторах влаштували акцію протесту по всій країні у вівторок, щоб висловити протест проти запропонованих урядом змін у податковій політиці", - йдеться у повідомленні.У Литві фермери на тракторах страйкують проти підвищення податків / Фото: BNS
Фермери вимагають відмовитися від збільшення акцизу на дизельне пальне, на якому працює сільгосптехніка, та наполягають, аби акцизи не збільшувалися доти, доки їхні прибутки не досягнуть середнього рівня в ЄС.
У Вільнюсі колону з близько пів сотні тракторів супроводжувала поліція, збоїв у русі транспорту це не викликало.
Протестувальники заявили, що це попереджувальна акція.