Тисячі литовських фермерів протестують проти запланованих урядом змін у податковій політиці.

Про це повідомляє LRT.

"Тисячі литовських фермерів на тракторах влаштували акцію протесту по всій країні у вівторок, щоб висловити протест проти запропонованих урядом змін у податковій політиці", - йдеться у повідомленні.

У Литві фермери на тракторах страйкують проти підвищення податків / Фото: BNS

Фермери вимагають відмовитися від збільшення акцизу на дизельне пальне, на якому працює сільгосптехніка, та наполягають, аби акцизи не збільшувалися доти, доки їхні прибутки не досягнуть середнього рівня в ЄС.

У Вільнюсі колону з близько пів сотні тракторів супроводжувала поліція, збоїв у русі транспорту це не викликало.

Протестувальники заявили, що це попереджувальна акція.