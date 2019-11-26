У Берліні відбувся "тракторний марш" фермерів
Колона сільскогосподарських машин розтягнулася загалом на 6 км, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Фермери протестували проти аграрної політики федерального уряду та дій глави Міністерства сільского господарства Юлії Клекнер. Зокрема, фермери побоюються, що презентований владою пакет заходів зі збереження природи і захисту тварин ускладнить їхню діяльність.
Протести фермерів у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ
Федеральний міністр сільського господарства Юлія Клекнер і міністр навколишнього середовища Свенья Шульце виступили перед фермерами, зокрема, закликавши їх «стати частиною вирішення проблеми».
Проте аграріїв звернення міністрів не переконали - вислухавши їх, учасники акції стали вигукувати: «Клекнер – геть, Шульце – геть!»