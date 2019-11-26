У Малі зіткнулись два французьких гелікоптери, загинули 13 військових
Укрінформ
Унаслідок зіткнення двох військових гелікоптерів під час наступальної операції на терористів у Малі загинули 13 французьких солдатів.
Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу.
“Президент Франції з великим сумом повідомляє про загибель 13 французьких військових у Малі у понеділок вночі, 25 листопада 2019 року, у результаті інциденту з двома гелікоптерами під час наступальної операції проти джихадистів”, - йдеться у повідомленні.
Президент Франції Еммануель Макрон також висловив співчуття рідним загиблих.
Водночас лідер Франції наголосив на підтримці солдатам, які разом служили в африканській країні та допомагали боротися з терористами в тропічній савані в Африці