Грецький парламент проголосував за конституційні зміни

Грецькі законодавці схвалили дев'ять основних конституційних поправок з 49, запропонованих усіма партіями, однак не стали відокремлювати церкву від держави.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Грецький парламент підтримав 9 основних поправок до конституції країни із 49 запропонованих, проте депутати не проголосували за відокремлення церкви від держави», - йдеться в повідомленні.

Так, ці зміни стосуються 28 статей грецької Конституції.

Згідно з поправками, законодавці більше не матимуть імунітету від кримінального переслідування за кримінальні злочини, а члени незалежних органів влади обиратимуться більшістю в три п'ятих голосів на Конференції президентів замість колишньої вимоги про більшість у чотири п’ятих.

Крім того, громадяни зможуть представити до двох законодавчих пропозицій для обговорення в парламенті за умови, що вони зберуть не менше 500 тисяч підписів. Ці законопроєкти, однак, не можуть стосуватися питань фіскальної та зовнішньої політики чи оборони.

Ще одна схвалена поправка гарантує мінімальний дохід для сімей, «щоб забезпечити гідні умови життя для всіх громадян».

Перегляд Конституції був започаткований попередньою лівою адміністрацією СІРІЗА в 2018 році і включав пропозицію відокремити грецьку державу від церкви — крок, який керівна "Нова демократія" відкинула.

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З іншого боку, «Нова демократія» хотіла змінити статтю 16 Конституції, яка забороняє роботу приватних університетів, але цю пропозицію відкинула СІРІЗА.

Це була вже четверта спроба внести зміни до Конституції країни з 1975 року, коли була прийнята перша Конституція епохи постдиктатури.

Фото: www.ekathimerini.com