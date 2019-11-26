В Амстердамі закриють 16 початкових шкіл через брак вчителів

В Амстердамі через нестачу вчителів закриються 16 шкіл - понад п'ять тисяч учнів не ходитимуть до школи щонайменше тиждень.

Про це повідомляє NOS. “Шістнадцять початкових шкіл в Амстердамі будуть закритими протягом п’яти днів, починаючи з 9 грудня”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Нідерландах відбудеться міжнародна конференція освітян діаспори Зазначається, що школам потрібен час, щоб вжити заходів через брак вчителів. Вони намагаються якнайшвидше розв'язати проблему дефіциту кадрів. Батьків заздалегідь повідомили про проблему.