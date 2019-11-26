Столтенберг: НАТО є єдиним гарантом безпеки у Європі

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг нагадав, що альянс є єдиним гарантом безпеки в Європі.

Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.

"Ми згодні з тим, що НАТО є єдиним гарантом європейської безпеки. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир", - заявив Столтенберг.

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Також під час зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом він зазначив, що альянс посилає балтійським країнам чіткий сигнал того, що підтримає їх у разі агресії з боку Росії.