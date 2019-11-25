Російського активіста Котова, який допомагав українським морякам, етапували з Москви

Громадського активіста з Росії Костянтина Котова, засудженого на чотири роки колонії загального режиму за статтею про неодноразове порушення правил участі в мітингах, етапували з Москви.

Про це Радіо Свобода повідомила його адвокат Марія Ейсмонт.

За її словами, Котова відвезли у Володимирську область Росії, де він відбуватиме термін. У вівторок Ейсмонт планує прибути в місцеву колонію, щоб дізнатися про стан здоров’я підзахисного після етапування.

Як повідомлялося, Костянтин Котов – 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

З березня по серпень активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи.

5 вересня Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі.