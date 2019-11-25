Брюссель затвердив кандидатів на посади єврокомісарів

Рада міністрів ЄС на засіданні 25 листопада у Брюсселі затвердила новий перелік кандидатів на посади єврокомісарів, які, за погодження Європарламенту, діятимуть у складі нової Європейської комісії до 31 жовтня 2024 року.

Відповідний документ оприлюднений на сайті Європейської Ради.

Це рішення відкриває правовий шлях для голосування щодо затвердження запропонованих кандидатур та усього складу Єврокомісії рішенням Європейського Парламенту.

"Відповідно до Угоди ЄС, перелік кандидатів на посади Єврокомісії ухвалений Радою ЄС за погодженням з обраним президентом Єврокомісії. Обраний президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн погодила проект цього переліку 21 листопада", - йдеться у документі.

Таким чином, на посади Єврокомісарів пропонуються такі персони: Тьєррі Бретон (Франція), Хелена Даллі (Мальта), Валдіс Домбровскіс (Латвія), Еліза Ферейра (Португалія), Марія Габріел (Болгарія), Паоло Гентілоні (Італія), Йоганнес Ган (Австрія), Філ Хоган (Ірландія), Ільва Йогансон (Швеція), Вера Юрова (Чеська Республіка), Стелла Кіріакідес (Кіпр), Янес Ленарчич (Словенія), Дідьє Рейрдерс (Бельгія), Маргаритіс Шинас (Греція), Ніколас Шміт (Люксембург), Марош Шефчович (Словаччина), Кадрі Сімсон (Естонія), Віргініюс Шінкевічус (Литва), Дубравка Шуіца (Хорватія), Франс Тіммерманс (Нідерланди), Ютта Урпілайнен (Фінляндія), Адіна Валеан (Румунія), Олівер Варгелі (Угорщина), Маргрет Вестагер (Данія), Януш Войцеховскі (Польща).

Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки призначено Жозепа Борреля Фонтельеса.

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Як повідомляв Укрінформ, Європарламент голосуватиме за затвердження нового складу Єврокомісії 27 листопада під час пленарного засідання у Страсбурзі.