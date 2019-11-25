У Британії страйкують викладачі 60 вишів — вимагають більших зарплат

Викладачі та інший персонал 60 університетів Великої Британії розпочали 8-денний страйк через зарплатню і пенсії.

Про це повідомляє ВВС.

«Викладачі і допоміжний персонал в 60 університетах розпочинають восьмиденний страйк», - йдеться у повідомленні.

Причинами страйку є два окремі спори: щодо пенсій, а також оплати праці та умов праці.

Страйки триватимуть вісім днів (з 25 листопада до 4 грудня) і стосуватимуться майже половини всіх британських університетів. Співробітники університетів заявляють, що страйки - це «не шлях вперед», обіцяючи зробити все можливе, щоб звести до мінімуму їх вплив на студентів.

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За словами членів профспілки, співробітники досягли «критичної точки» з ряду питань, серед яких робоче навантаження, скорочення фактичної заробітної платні, гендерний розрив в оплаті праці (15% різниці) і зміни в пенсіях для співробітників у системі вищої освіти.

Фото: UCU