У Британії страйкують викладачі 60 вишів — вимагають більших зарплат
Про це повідомляє ВВС.
«Викладачі і допоміжний персонал в 60 університетах розпочинають восьмиденний страйк», - йдеться у повідомленні.
Причинами страйку є два окремі спори: щодо пенсій, а також оплати праці та умов праці.
Страйки триватимуть вісім днів (з 25 листопада до 4 грудня) і стосуватимуться майже половини всіх британських університетів. Співробітники університетів заявляють, що страйки - це «не шлях вперед», обіцяючи зробити все можливе, щоб звести до мінімуму їх вплив на студентів.
За словами членів профспілки, співробітники досягли «критичної точки» з ряду питань, серед яких робоче навантаження, скорочення фактичної заробітної платні, гендерний розрив в оплаті праці (15% різниці) і зміни в пенсіях для співробітників у системі вищої освіти.
Фото: UCU