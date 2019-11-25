Три події світу. Дуплет Кремля, нова роль Туска та звинувачення від Трампа

Росія не обмежилася поверненням захоплених у листопаді 2018 року та понівечених українських кораблів.

Дональд Туск очолив Європейську народну партію. Дональд Трамп назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу.

МБАКи «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яни Капу» повернулися з полону додому. Повернулися понівеченими зсередини, і про це заявили українські офіційні представники на різних рівнях. Росія постаралася виконати припис Міжнародного морського трибуналу до початку розгляду справи по суті, проте навряд чи зуміє змінити ставлення цивілізованого світу до власної піратської поведінки. Втім, її пропагандистська машина тему повернення кораблів відпрацювала по повній програмі, що свідчить: у Кремлі сподіваються бадьоро поправити залишки репутації. Цю тезу підтверджує і сповнена нахабства офіційна пропозиція «Газпрому» «Нафтогазу України». Колишній енергетичний гігант, капіталізація якого останніми роками суттєво зменшилася, пропонує Україні погодитися на транзитний контракт тривалістю один рік та відмовитися від обопільних претензій в судах (читай – викинути у смітник перемогу у Стокгольмському арбітражі). Зрозумілими та передбачуваними є не лише мотиви «газпромівської» пропозиції та негативна реакція з боку «Нафтогазу», але і наступні кроки Кремля: традиційне поширення компрометуючої інформації про українську ГТС та чуток про найхолоднішу зиму з початку існування людства. І хоча міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у Києві говорив про Росію у контексті виконання Мінських домовленостей, зацікавленість Берліну у добудові NordStream2 нікуди не поділася.

Провідна політична сила континенту - Європейська народна партія – отримала нового керівника. Ним став Дональд Туск, повноваження якого як голови Європейської Ради добігають кінця. Повертатися до польської політики напередодні президентських перегонів колишній прем’єр Польщі не став, віддавши перевагу ролі граючого тренера. Хоча повноваження лідера ЄНП не вражають, його комунікаційні можливості у нинішньому політичному ландшафті Старого Світу є чималими. Тому для Туска це далеко не політична пенсія, швидше – спосіб залишитися у великій європейській політиці. І спочивати на лаврах йому навряд чи доведеться – європейські народники потребують нових ідей та прикладів.

Тезко нового лідера ЄНП, який працює президентом США, видав чергову порцію відвертості у ефірі улюбленого ним телеканалу Fox News. Дональд Трамп назвав Україну «однією з найбільш корумпованих країн світу», звинуватив її у підтримці Гіларі Клінтон та в цілому натхненно озвучив «кремлівську методичку». Про її існування та зусилля російських спецслужб з просування подібних тез днями написала New York Times, і об’єктивні підтвердження цього факту надходять і надалі. На жаль, наявність критичного мислення важко віднести до чеснот 45-го президента США, якого опоненти з Демократичної партії наполегливо лякають імпічментом. В умовах, коли відсутній наш посол у Вашингтоні, руйнування двопартійної підтримки України відбувається стрімко та болісно. І в Кремлі за цим процесом спостерігають з неприхованим задоволенням.

Євген МАГДА, Інститут світової політики