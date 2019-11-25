Влада Ірану заявляє про арешт 180 лідерів антиурядових протестів

Близько 180 учасників масових антиурядових демонстрацій заарештувала поліція в Ірані.

Про це повідомляє державне агентство ІРНА.

У повідомленні ІРНА заарештованих називають «лідерами демонстрацій» і звинувачують у нападах на правоохоронців, підпалах і незаконних закликах в інтернеті.

Як повідомлялося, в ніч на 15 листопада влада Ірану прийняла рішення нормувати продаж та одночасно підвищити ціни на пальне мінімум на 50 відсотків. Це викликало масові акції протесту. Останніми днями було затримано близько тисячі осіб.

Протестувальники підпалювали банки і магазини. За даними Amnesty International, під час протестів загинули не менш як 106 демонстрантів, проте, існують побоювання, що їх число може бути значно вищим.

Фото: ncr-iran.org

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