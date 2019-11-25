У партії "Лікуд" запропонували змістити Нетаньягу

Один з депутатів партії "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу Гідеон Саар запропонував провести внутрішньопартійні вибори, в результаті яких може бути обраний новий лідер партії.

Про це повідомляє DW.

"Депутат ізраїльської партії "Лікуд" Гідеон Саар у неділю, 24 листопада, запропонував провести до 11 грудня вибори голови партії. Вони можуть призвести до зміщення з посади лідера партії чинного прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало першою офіційною спробою змістити Нетаньягу з посади лідера партії після того, як цього тижня генпрокурор Ізраїлю висунув проти нього звинувачення в корупції. Зокрема, проти прем'єра країни розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво.

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Водночас лояльні Нетаньягу члени партії, у тому числі міністр культури та спорту Мірі Регев, одразу відкинули можливість проведення внутрішньопартійних виборів. Поки не відомо, скільки з 32 депутатів фракції та трьох тисяч членів центрального комітету "Лікуда" можуть підтримати заклик до праймеріз.