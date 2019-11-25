У місії ООН підтвердили загибель свого співробітника в Кабулі

У Кабулі в результаті вибуху, що стався увечері неділі, 24 листопада, загинув один співробітник місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA).

Про це повідомляється на сайті місії.

Також відомо, що ще двоє людей постраждали в результаті вибуху. У місії підтвердили інформацію про те, що в Кабулі було скоєно напад на автомобіль, позначений знаком ООН.

"Ми висловлюємо глибокі співчуття родині нашого колеги, яка була проінформована", - повідомили в прес-службі місії.

Відзначається, що найближчим часом місія не надасть додаткової інформації про особу загиблого і постраждалих.

Також Місія ООН в Афганістані закликала місцеву владу провести якнайшвидше розслідування теракту і притягти винних до відповідальності.