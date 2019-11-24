В Афганістані знову теракт, є загиблий та поранені

В Кабулі в неділю ввечері прогримів вибух в одному з мікрорайонів.

Про це у Facebook повідомив начальник прес-центру МВС Афганістану Нусрата Рахімі.

За його словами, вибух прогримів приблизно о 18:20 в 32-му блоці 4-го мікрорайону Кабула в зоні відповідальності дев'ятої поліційної дільниці. На місце події була направлена слідча група. Деталі події будуть повідомлені пізніше, зазначив Рахімі.

В результаті вибуху загинула одна людина, п'ятеро поранені.

Раніше в Кабулі від вибухів загинули сім чоловік, з них п'ятеро дітей, ще 10 осіб було поранено. Люди постраждали через вибух замінованого автомобіля.