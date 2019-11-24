Bellingcat знайшов 8 співробітників ГРУ, причетних до отруєння болгарського підприємця

Вісім офіцерів ГРУ Росії можуть бути причетними до отруєння болгарського підприємця Еміліана Гебрева з допомогою отрути «Новічок» у квітні 2015 року.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, пише "Медуза".

За даними учасників розслідування, під час двох ймовірних отруєнь бізнесмена в Болгарії перебував генерал-майор Денис Сергєєв («Сергій Федотов» — тут і далі в лапках вказані оперативні імена співробітників). Ця ж людина, як повідомлялося раніше, могла брати участь в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів в англійській Солсбері в 2018 році.

Крім Сергєєва в підготовці до отруєння брали участь Сергій Лютенко («Сергій Павлов») і Петро Борисов («Георгій Горшков»). Вони були в Болгарії з 15 по 22 лютого 2015 року. Потім їх змінили Іван Терентьєв («Іван Лебедєв»), Микола Єжов («Микола Кононіхін») і Олексій Калінін («Олексій Нікітін»), які перебували в країні з 26 лютого по 8 березня. З 6 по 11 березня в Болгарії був Володимир Моісеєв («Володимир Попов»), якого журналісти-розслідувачі вважають причетним до спроби перевороту в Чорногорії.

Отравительная вісімка. Як і навіщо 8 співробітників ГРУ намагалися отруїти «Новачком» болгарського підприємця Гебреваhttps://t.co/1vIiUWfO55 — The Insider (@the_ins_ru) 23 листопада 2019 р.

На фото: Данило Капралов (зліва вгорі), Микола Єжов (зліва внизу) і Денис Сергєєв (праворуч)

У момент отруєння Гебрева у квітні в Болгарії перебували Сергєєв, Лютенко і Борисов. Крім того, Сергєєв і ще один співробітник ГРУ Данило Капралов («Данило Степанов») прилітали в країну в травні, коли, імовірно, сталася друга спроба отруєння Гебрева.

Учасники розслідування змогли встановити реальні імена офіцерів ГРУ з допомогою даних їхніх закордонних паспортів, а також порівнюючи фотографії в російських базах даних зі знімками, які ті робили, подаючи документи на шенгенську візу.

Що стало причиною отруєння Еміліана Гебрева, невідомо. Сам підприємець говорив, що постачав зброю в Грузію під час війни 2008 року. При цьому він стверджує, що не займався поставками зброї в Україну в 2014 році (раніше стверджувалося протилежне). За однією з версій, він міг стати жертвою внутрішньої боротьби олігархів за владу в Болгарії, на яких Росія впливала в 2014-2015 роках.