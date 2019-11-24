Джонсон прокоментував інформацію про скорочення британської армії

Джонсон прокоментував інформацію про скорочення британської армії

Укрінформ
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв зберегти на існуючому рівні чисельність військових у збройних силах країни після публікацій у пресі, що Міністерство оборони планує скоротити чисельність армії.

Про це пише Daily Mail.

«Ми не будемо скорочувати свої збройні сили в будь-якій формі. Ми будемо підтримувати існуючу чисельність наших збройних сил", - сказав Джонсон.

Пізніше Джонсон додав, що заплановано збільшення фінансування збройних сил на 0,5 відсотка, враховуючи інфляцію щороку протягом каденції цього парламенту.

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Нагадаємо, британські ЗМІ повідомили, що військове керівництво Британії обговорює плани щодо скорочення чисельності британської армії та здачі в оренду США одного з британських авіаносців з метою оптимізації витрат.

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