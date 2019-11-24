Джонсон прокоментував інформацію про скорочення британської армії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв зберегти на існуючому рівні чисельність військових у збройних силах країни після публікацій у пресі, що Міністерство оборони планує скоротити чисельність армії.

Про це пише Daily Mail.

«Ми не будемо скорочувати свої збройні сили в будь-якій формі. Ми будемо підтримувати існуючу чисельність наших збройних сил", - сказав Джонсон.

Пізніше Джонсон додав, що заплановано збільшення фінансування збройних сил на 0,5 відсотка, враховуючи інфляцію щороку протягом каденції цього парламенту.

Нагадаємо, британські ЗМІ повідомили, що військове керівництво Британії обговорює плани щодо скорочення чисельності британської армії та здачі в оренду США одного з британських авіаносців з метою оптимізації витрат.